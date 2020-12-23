Azerbaijan Fish Farm - крупнейший инвестор рыбной отрасли Азербайджана, чьи проекты направлены на создание новых рыбоводных хозяйств и восстановление биоразнообразия Каспийского моря

Очевидная и несомненная польза рыбы, черной икры и других морепродуктов в питании человека давно доказана учеными - эти дары моря являются естественным источником витаминов и микроэлементов.

Регулярное употребление их в пищу способствует общему оздоровлению организма, поддержанию иммунитета, позволяет обрести и сохранить стройность фигуры. Рыба и морепродукты не только хорошо и полезно насыщают организм, но идеально подходят для праздничного стола, особенно в Новогоднюю ночь, так и для ежедневного рациона.

Azerbaijan Fish Farm - новатор современных технологий по выращиванию осетровых видов, форели, а также производства осетровой икры на территории Азербайджана. Особо надо отметить, что все продукты производятся в соответствии с международными стандартами качества, в том числе экологическими. Это помогает сохранять природу Каспийского моря и способствовать сохранению биоразнообразия. Компания инвестирует свои средства и в научные исследования, работает с зарубежными научными центрами, такими как Stirling University (Шотландия), а также поддерживает тесные связи с ведущими природоохранными организациями, такими как Blue Marine Foundation

Azerbaijan Fish Farm включает в себя следующие четыре масштабных производственных проекта:

- Ферма по разведению осетровых в поселке Йеникенд Нефтчалинского района и интегрированное в это предприятие прямоточное хозяйство на берегу Каспия. Напомним, что именно здесь в поселке Банка в 1954 году был построен первый в Азербайджане экспериментальный завод по разведению осетровых, усовершенствованный и модернизированный компанией Azerbaijan Fish Farm по последнему слову современной техники.

- Аквакультурные фермы по разведению форели и каспийского лосося в Загатальском, Габалинском и Мингячевирском районах.

- Производство и реализация чёрной икры под брендом Baku Caviar из таких видов рыб, как осётр, севрюга и белуга, вернувшее черной икре из Азербайджана былую славу во всем мире. Вблизи Девичьей башни расположился первый в стране и во всем Закавказье икорный бутик - Baku Caviar Boutique - где можно приобрести лучшие сорта икры и рыбные деликатесы, продегустировать блюда с настоящей каспийской черной икрой, и узнать много познавательного и интересного в беседе с икорным сомелье, открыть для cебя многие секреты этих продуктов.

- Производство и реализация рыбной продукции под брендом "Xəzərin Sahilində".

Рыба, выращиваемая в комплексном осетровом хозяйстве Azerbaijan Fish Farm в Йеникенде, растет в условиях, максимально приближенных к естественной среде обитания - рост и нерест осетровых проходит в бассейнах с использованием морской воды. Компания модернизировала первое в мире уникальное осетровое хозяйство, занимавшееся научными разработками с 1954 года. Воссоздав и усовершенствовав производственный цикл, собрав компетентную команду и продолжив производство, AFF получил высокую оценку министерства экологии и главы Исполнительной власти Нефтчалинского района. Помимо установки замкнутого водоснабжения (УЗВ) на территории в 35 гектаров расположились пруды с куринской водой для выращивания таких видов рыб, как карп, сазан, толстолобик, белый амур, а также мраморной рыбы - африканского сома, что является новшеством, открытием для рыбного производства в стране.

Применяя все современные виды выращивания рыбы в естественных условиях: садковые системы в Мингячевире, проточные бассейны с системами оборотного водоснабжения в Загатале, системы замкнутого оборота воды - все эти новшества позволяют Azerbaijan Fish Farm добиваться невиданных результатов на азербайджанском рынке.

Одно из приоритетных направлений деятельности компании это сохранение и восстановление популяции ценных пород рыб в Каспийском море - к примеру, восстановление популяции уникального каспийского лосося, являющегося редким видом и внесенного в Красную книгу. Впервые за последние 30 лет специалисты Azerbaijan Fish Farm смогли получить потомство каспийского лосося от особей из дикой природы. Часть полученной оплодотворенной икры была направлена на экологический проект - выращивание малька для воспроизводства и выпуска в естественную среду Каспия. Параллельно с этим планируется разработка биотехники разведения товарной рыбы.

Также Azerbaijan Fish Farm инициирована программа по выпуску 10 мальков осетра в море за каждую проданную банку чёрной икры Baku Caviar - данная программа успешно реализуется, что активно способствует восполнению популяции осетровых в Каспии.

Что касается разведения форели, то и здесь компания вновь оказалась в числе первых, впервые в Азербайджане выращивая форель весом более 3 кг - для разделки под нежнейшее филе.

Установив стандарты международного уровня в производстве и переработке рыбы, изготавливая широкий ассортимент высококачественной продукции, доступный каждому. Компания успешно вдохнула новую жизнь в рыбоводческий сегмент экономики Азербайджана и ускорила развитие этой важнейшей для страны отрасли.

Все вышесказанное, а также премиальное качество и безупречный сервис подтверждает, что надежный поставщик свежей рыбы, изысканной черной икры и эксклюзивной гастрономии - Azerbaijan Fish Farm - лучшая в своей отрасли в Азербайджане.

Продукция Azerbaijan Fish Farm премиум-качества максимально полезна для здоровья и дает возможность всем питаться вкусно, полезно и изысканно. Для этого Вам достаточно посетить точки продаж и рыбные отделы, расположенные по адресам, приведенным ниже, где Вы сможете приобрести широчайший ассортимент свежей и копченой рыбы, икры и прочих морепродуктов.

- Baku Caviar Boutique - улица Асафа Зейналлы, 61. Ичери Шехер.

- Yashil Bazar - Магазин рыбной продукции Azerbaijan Fish Farm

- Ceть супермаркетов Bravo - Рыбные отделы Azerbaijan Fish Farm

 Гиперсторы

- Поселок Ахмедлы, улица Рамиза Гулиева,4

- Проспект Гейдара Алиева, 172 (вблизи станции метро "Кёроглу")

- Тбилисский проспект, 3007 (вблизи метро "20 января")

 Cуперсторы

- Поселок Бакиханово (Разино), улица Рамиза Гамбарова, 2566-й квартал

- Сураханский район, жилищный массив Новые Гюнешли

- Бинагадинский район, улица Шовкет Мамедовой, 2.

В настоящее время в Baku Caviar Boutique действуют две специальные акции, суть которых заключается в следующем - при покупке 113 граммов икры Osetra Finest и 200 граммов красной икры вы получите в подарок от бутика баночку органического меда Bal Ayi. Покупая 113 граммов белужьей икры презентом станет баночка ароматного шафрана Baku Saffron.

В самых ближайших планах Azerbaijan Fish Farm значится открытие рыбных отделов в супермаркете Bravo, расположенном на проспекте Бабека, а затем отделы появятся в магазинах данной сети, расположенных в торгово-развлекательных центрах "28 Mall" и "Gənclik Mall" - в целом в 2021 планируется открытие 15 рыбных отделов в сети Bravo.

Более подробная информация о деятельности Azerbaijan Fish Farm доступна на официальном сайте - http://azfish.az/.