Китай провел испытания поезда на водороде
Китайская компания CRRC Changke провела испытания поезда, работающего на водородном топливе.
Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Xinhua.
Испытания поезда состоялись на специальной линии в Чанчуне (провинция Цзилинь, Северо-Восточный Китай). Поезд успешно проехал со скоростью до 160 км/ч, что знаменует собой "новый прорыв в применении водородной энергии в области железнодорожного транспорта", говорится в сообщении.
"Специалисты отрасли заявили, что это испытание является важной вехой в исследованиях, разработках и применении технологии водородной энергетики в отрасли железнодорожного транспорта Китая", - заявило агентство.
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