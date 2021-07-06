Обойти Азербайджан невозможно

Первый контейнерный поезд, отправленный из Хельсинки (Финляндия) в индийский порт Нава-Шева по коридору Север-Юг, проследовал через Азербайджан и уже находится на территории Ирана. Состав из 32 сорокофутовых контейнеров везет груз бумажных изделий.

Данный проект, являясь пилотным, реализован в результате тесного сотрудничества между соответствующими железнодорожными операторами Азербайджана, России и Ирана - AO RJD Logistics, ООО ADY Container LLC и Tarkib Trans Co. Контейнеры перевозятся на принадлежащих ADY Container железнодорожных платформах, которые были отправлены для погрузки в Финляндию. ADY Container взял на себя обязательство предоставить платформы для реализации этого проекта, поскольку организация трансконтинентальных маршрутных поездов дальнего следования является одной из основных целей компании.

Это первый подобный опыт, и не исключено, что транзит по этому маршруту станет регулярным.

Международный транспортный коридор Север-Юг - это мультимодальная сеть железнодорожных, автомобильных и морских маршрутов протяженностью 7200 км (4 474 миль). По предварительным расчетам, коридор сократит время, необходимое для перевозки грузов между Южной Азией и Россией и регионом Балтийского моря с 6 до 3 недель, а расстояние сделает на 3000 км (1864 миль) короче, чем перевозки по другим маршрутам. Пропускная способность коридора - примерно 20-30 миллионов тонн грузов в год. Кстати, два транзита в 2014 году - из Мумбаи в Баку и из Мумбаи в Астрахань (РФ) через иранский порт Бендер-Аббас, показали снижение затрат на 2500 долларов на каждые 15 тонн груза.

По мнению специалистов, в перспективе этот коридор может стать серьезноq альтернативой существовавшим до сих пор межконтинентальным перевозкам, в частности в свете мартовского инцидента с китайским контейнеровозом на Суэцком канале, после чего сухопутные перевозки обратили на себя особое внимание.

Азербайджан уже является узловым государством на маршруте коридора Восток-Запад, теперь начинает наращивать свое присутствие в проекте Север-Юг. Незаменимость азербайджанского транзита стала аксиомой. Поэтому когда месяц назад из Ирана заявили об активизации строительства своего коридора Север-Юг от Персидского залива к Черному морю через Армению, мало кто отнесся к этому серьезно. Только в самой Армении некоторое время злорадно посмеивались, предрекая "крах" БТК и передачу в архив идеи Зангезурского коридора, которые, дескать, останутся не у дел. Но эти разговоры скоро затихли. Примечательно, что об отправке Финляндией грузов в Индию через Азербайджан написали многие армянские СМИ, причем, не сопроводив эту новость никакими комментариями.

А несколько дней назад Иран устами своего посла Сейеда Аббаса Мусави заявил, что намерен развивать транзитные перевозки с Азербайджаном по Каспийскому морю и по железной дороге.

Иранская сторона не может не понимать, насколько важен для нее Азербайджан. Наилучшим и самым надежным путем вывоза своих грузов на север и запад для Ирана является наша страна. Хотя бы потому, что Азербайджан обладает развитой и высококачественной транспортной сетью, отвечающей мировым стандартам. Возможно, после прохода финских грузов, наши южные соседи задумаются наконец о необходимости достройки участка железной дороги из Решта до азербайджанской границы, с которым тянут по каким-то соображениям, рассчитывая на что-то. Ведь насколько быстрее, а значит, и привлекательнее будет данный маршрут, если поезда будут следовать без необходимости перекладывать груз на автотранспорт. Участок Казвин-Решт дороги Казвин-Решт-Астара был построен еще два года назад. После этого работы остановились, и это не позволяет гонять поезда без остановки с севера до портов Персидского залива.

"Коридор Север-Юг действует, но не в полную мощность. Причина в том, что на территории Ирана все еще не достроено железнодорожное полотно Решт-Астара. Работы по разным причинам тормозятся. Введение в строй этого участка позволит соединить железнодорожные артерии Ирана, Азербайджана и России", - сказал в комментарии Day.Az азербайджанский политолог Ильгар Велизаде.

Азербайджанская сторона построила железнодорожный переезд на реке Астара-чай в сторону ИРИ, однако на участке между иранской Астарой и городом Решт строительство тормозится, поэтому соединить дороги пока не получается, отметил он.

По словам политолога, реализация маршрута осуществляется в мультимодальном режиме. По железной дороге контейнеры доставляются из Хельсинки в Астару, там будут перегружены на автотранспортные средства, далее, предположительно в Реште, вновь будут перегружены на железнодорожные платформы и направлены до порта Бендер-Аббас. Далее грузы будут доставлены в индийские порты морским путем.

"В прошлом году грузоперевозки по маршруту Север-Юг через Азербайджан росли уверенными темпами, на 19 процентов превысив показатель предыдущего года. Это говорит о том, что данный маршрут актуален и продуктивен. Реализация же непрерывного железнодорожного сообщения позволит нарастить объемы грузоперевозок и выйти на проектную мощность коридора Север-Юг, а это без малого 15-20 миллионов тонн грузов в год", - заметил наш собеседник.

Коснувшись проекта Север-Юг через Армению и попыток Еревана выдать этот вариант за альтернативу Зангезурскому коридору, Велизаде отметил, что такой коридор больше в и интересах Еревана, чем Тегерана, так как Иран более эффективно может осуществлять и осуществляет грузоперевозки в направлении черноморских портов Грузии посредством железнодорожной сети Азербайджана - в Астару и дальше по коридору Баку-Тбилиси-Карс или же с ответвлением в сторону Батуми. В районе Зугдиди БТК распадается на два рукава, и один из них идет в сторону Батуми. Так что Ирану гораздо удобнее использовать уже существующие пути, чем строить новые, считает политолог.

"Что касается автомобильных перевозок от Персидского залива к черноморским портам Грузии через Армению, то нужно учесть, что автомобильные перевозки считаются самыми дорогими. По причине дороговизны автомобильного топлива издержки на перевозку возрастают. Кроме того, не любой груз можно транспортировать автотранспортном - тут есть ограничения в объемах.

Есть еще одна причина, по которой Ирану не выгоден армянский автомобильный Север-Юг. Дело в том, что пропускная способность дорог Армении очень низкая. В этой стране большая часть дорожной сети не реконструирована в соответствии с требуемыми для международных грузоперевозок стандартами. Если не ошибаюсь, только 100-километровый участок магистрали до границы с Грузией подвергался реконструкции. Денег у Армении на эти работы попросту нет.

Армянский транзит не выгоден Ирану еще и потому, что транзитные тарифы через Армению остаются высокими. Армянская сторона только говорит о возможности снижения тарифов, но никаких решений пока что не принято. Так что разговоры разговорами, а экономика тут остается определяющим фактором", - подчеркнул азербайджанский политолог.

Велизаде обратил внимание еще на один немаловажный момент. В новой геополитической реальности та часть трассы, которую армянская сторона называет частью автомобильного коридора Север-Юг, в частности в районе Кафана, заходит на территорию Азербайджана. В свое время армянская сторона, оккупировав территории, не придавала этому нюансу значения, однако после 44-дневной войны часть участков этой дороги вновь вернулась в пределы границ нашей страны.

"Так что, с какой стороны не взгляни на вопрос, без участия Азербайджана тут не обойтись. Армения, конечно, может попробовать построить альтернативную дорогу, но если учесть, что проложена она должна быть по горной местности с очень непростым рельефом, то потребуются очень серьезные инженерные сооружения, мосты, тоннели. А откуда у Армении деньги на такое строительство и когда оно окупится? Все это вопросы, с точки зрения экономики обоснованные и прозрачные.

В скором времени ожидается восстановление деятельности трехсторонней комиссии. Недавно состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и России, в ходе которого, думаю, поднимался и вопрос Зангезурского коридора. У Армении больше нет возможностей для отговорок вроде сложной внутриполитической ситуации. Эти отговорки после выборов уже не актуальны. Так же, как и отговорки по пунктам трехстороннего заявления от 10 ноября. Никаких объективных причин для торможения реализации проекта не существует", - сказал Ильгар Велизаде.

Лейла Таривердиева