Армянская диаспора в РФ "продвигает" свои кадры для российской дипломатии

Россия совместно с Азербайджаном и Турцией спешит выстроить региональную платформу в формате 3+3, что позволит усилить позиции РФ в регионе и защитить от опасных вызовов времени.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gradator.Ru, самой упирающейся страной в этом регионе является Армения с ее прозападными шатаниями. Может быть, армянский народ уже как-то начал бы приходить в адекватное состояние, если бы не армянская политическая сеть, именуемая спюрком.

Этот спюрк, или армянская диаспора, как в России, США или во Франции, или в других странах продолжает вредить и армянскому народу, и всем странам региона. Армянские националисты по всему миру постоянно провоцируют, подстрекают и противостоят.

Вот взять хотя бы Андраника Миграняна, которого армянское лобби в России пытается представить "великим политологом", хотя если послушать этого аналитика, то он за всю жизнь ничего внятного и путного не сказал, зато хорошо сидит в МГИМО. Но это и не удивительно, ведь этот элитный российский ВУЗ при главе МИД РФ Сергее Лаврове давно превратился в армянский междусобойчик, где куются армянские кадры для российской дипломатии.

Вот недавно Мигранян, который периодически шастает в США, дал очередное провокационное интервью армянским журналистам. И вместо того, чтобы призывать армянский народ к миру, над чем сейчас работает Путин, он всячески формирует воинствующие настроения в армянском обществе.

Давайте разберем по пунктам вранье этого провокатора, тезисы которого вполне соответствуют интересам его западных друзей.

"На протяжении последних 25-30 лет я неоднократно писал и говорил о том, что для России ключи от Южного Кавказа находятся не в Баку, не в Тбилиси, а в Ереване. Между тем Россия умудрилась допустить три грубейшие ошибки, в результате которых она вынуждена будет уйти из Южного Кавказа с самыми печальными для себя последствиями", - умничает в интервью "Голосу Армении" каким-то образом ставший профессором МГИМО Андраник Мигранян.

Хотелось бы ответить Миграняну, что Россия и без его советов держала все свои ключи от Южного Кавказа в Ереване, и все преференции от подобной несбалансированной российской политки на Кавказе получал тоже Ереван, в том числе созданное на чужих землях армянское государство и последующие территориальные претензии армян на Карабах. И что? Разве это помешало сформироваться прозападной армянской элите или открыть в Ереване самое большое в мире посольство США на 2 тысячи человек? Из-за этой внешнеполитической несбалансированности и ставки исключительно на армян Россия стала терять Кавказ. Хорошо, что в Кремле вовремя опомнились и перестроились. А то бы сейчас в Карабахе стояли не российские миротворцы, как того пожелал Баку, а французы и американцы, как настаивал Ереван. Что-то Мигранян помалкивал, когда Саргсян устраивал песни-пляски с НАТО еще до Пашияна.

Смакуя тему "о грубейших ошибках" России, Мигранян врет следующее: "Своей политикой равноудаленности (а на деле потворствуя разгулу проазербайджанской истерии в российских СМИ, экспертных кругах и т. д.), Москва потеряла поддержку и доверие большинства армянского народа. Эта пресловутая равноудаленность способствовала цементированию антироссийской и антиармянской политики также и по итогам последних досрочных парламентских выборов в Армении".

Вновь возникает вопрос: Мигранян все-таки в большей степени лжец, провокатор или псевдополитолог? Или дашнакская идеология так прочно сидит в его мозгах, что он неспособен мыслить адекватно, или все же подыгрывает своим западным партнерам по примеру подружки Симоньян?

По его армянской логике получается, что Россия всегда и во всем должна поддерживать только армян, даже во вред собственным интересам, а принцип равноудаленности, который позволил России избежать опасных столкновений с другими игроками в регионе, видите ли плох для Миграняна, который вроде как преподает будущим российским дипломатам. Чему может научить российских студентов такой вот преподаватель - дашнак - как служить российским интересам или все же армянским? В российском-то ВУЗе?

Мигранян еще и близорук, поскольку увидеть "разгул проазербайджанской истерии в российских СМИ" можно только во сне, потому что в реальности в российских СМИ безраздельно хозяйничают и разгульничают только армяне. Давайте не будем сейчас всех перечислять, места не хватит!

Ну и наконец, говоря о "доверии армянского народа", почему-то живущему в Москве дашнаку Миграняну плевать на доверие со стороны россиян, которых армяне давно променяли на французов и американцев. Как воевать за армян - так русские, на выход, а как франкофонии устраивать и школы Сороса открывать, так добро пожаловать, западники!

Мы уже не говорим про многочисленные антироссийские акции, которые периодически прокатывались по Еревану еще задолго до второй Карабахской войны. В Армении почти не осталось ни русских, ни русских школ, ни русского языка, а в том же Баку более трехсот русских школ, памятники русским поэтам никто не оскверняет, и русский язык сохраняют. По этому поводу Мигранян скромно умалчивает.

Зато этот подстрекатель снова накручивает: "Для патриотически настроенных армян серия ошибок Москвы сделала российскую политику не только антиармянской, но и, в еще большей мере, антироссийской, неминуемо ведущей Россию в обозримой перспективе к выкидыванию из Южного Кавказа".

То есть, согласно его логике, только дохлая Армения, не вылезающая из кризиса и продолжающая наводнять Россию своими мигрантами, могла спасти Российскую державу, чтобы ее откуда-то не выкинули.

Скажите, как может такой маразматик и провокатор, как Мигранян, преподавать в МГИМО - в элитном российском ВУЗе, где готовят кадры для российской дипломатии? Вот это и есть предательство интересов России!