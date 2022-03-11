Главы МИД Азербайджана и Сомали обсудили вопросы сотрудничества

11 марта министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия в дипломатическом форуме в Анталье встретился с министром иностранных дел и международного сотрудничества Сомали Абдисаидом Мусе Али.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, министры обсудили вопросы сотрудничества между двумя странами. Состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества стран в рамках международных организаций, в том числе Движения неприсоединения.

На встрече были обсуждены региональные вопросы. Джейхун Байрамов проинформировал коллегу о постконфликтной ситуации в регионе. Глава МИД Сомали поздравил Азербайджан с восстановлением территориальной целостности.

Министры также обсудили вопросы сотрудничества в сфере образования. Абдисаид Мусе Али высоко оценил выделение азербайджанской стороной образовательных стипендий в рамках Движения неприсоединения и Организации исламского сотрудничества, выразив заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества в этой области.

Стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.