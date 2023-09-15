МИД Азербайджана обращается к мировому сообществу

На примере американской стороны мы рекомендуем международному сообществу не следовать клеветнической кампании Армении и не принимать шагов, которые способствуют дестабилизации в регионе.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Азербайджанской Республики Айхана Гаджизаде по поводу обвинений, высказанных на слушаниях, состоявшихся в Сенате США с участием исполняющей обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Юри Ким.

"Что касается обвинения в "военном нападении", мы заявляем о своей решимости, подчеркивая, что, в отличие от Армении, Азербайджан никогда не применял силу против гражданского населения. Напротив, на национальном уровне принять меры в области реинтеграции армянских жителей Карабаха в наше общество, несмотря на препятствия, созданные в этом направлении Арменией и ее так называемым режимом. Процесс реинтеграции - это внутреннее дело нашей страны, и вмешательство в него недопустимо", - отмечается в заявлении А.Гаджизаде.