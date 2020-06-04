https://news.day.az/society/1241196.html В Азербайджане создано 5 новых лицеев - Минобразования
В Азербайджане создано 5 новых лицеев - Минобразования
Создано 5 новых лицеев в непосредственном подчинении Министерства образования.
Как сообщили Day.Az в Минобразования, в городах Гянджа, Ширван, Шеки, а также в Губинском и Шамкирском районах создано 5 новых лицеев.
Так, в Гяндже и Губе созданы Республиканские лицеи с углубленным изучением физики, математики и информатики, а в Ширване, Шеки и Шамкире - Республиканский лицей с химико-биологическим уклоном.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре