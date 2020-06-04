В Азербайджане создано 5 новых лицеев

Создано 5 новых лицеев в непосредственном подчинении Министерства образования.

Как сообщили Day.Az в Минобразования, в городах Гянджа, Ширван, Шеки, а также в Губинском и Шамкирском районах создано 5 новых лицеев.

Так, в Гяндже и Губе созданы Республиканские лицеи с углубленным изучением физики, математики и информатики, а в Ширване, Шеки и Шамкире - Республиканский лицей с химико-биологическим уклоном.