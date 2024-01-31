Тяжелое ДТП в Шамкире

- есть погибший и пострадавший - ФОТО

В Шамкирском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

По данным Day.Az, инцидент зафиксирован на 14-м километре автодороги Гянджа - Шамкир.

Отмечается, что столкнулись два автомобиля. В результате ДТП один человек погиб, еще один получил травмы.

По факту начато расследование.

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