Теймур Мусаев о состоянии троих пострадавших, доставленных из Актау в Баку

25 декабря в результате крушения самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" в Казахстане пострадали 17 граждан Азербайджана. До сегодняшнего дня трое из пострадавших продолжали лечение в Казахстане.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня заявил министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал распоряжение, и в город Актау были направлены два специальных медицинских самолета. Трое граждан нашей страны доставлены в Баку и продолжают лечение в отделении интенсивной терапии в Yeni Klinika. Состояние всех них тяжелое и стабильное", - отметил министр.

Напомним, что на борту потерпевшего крушение самолета Embraer 190 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), выполнявшего рейс J2-8243 Баку-Грозный, находились 62 пассажира, 5 членов экипажа, в общей сложности 67 человек. В результате инцидента 38 человек погибли и 29 получили ранения.

"Черный ящик" самолета обнаружен и для его анализа проводятся процедуры в соответствии с международными авиационными конвенциями. На данный момент ведется расследование причин катастрофы. Окончательные выводы будут сделаны после завершения всех необходимых исследований и анализа данных.