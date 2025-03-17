На станции "Кёроглу" образовалась давка: что происходит?

Сегодня утром на входе станции метро "Кёроглу" возникла давка.

Как сообщает Day.Az, множество пассажиров не смогло попасть на станцию. Пресс-секретарь ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов рассказал, что на станции "Кёроглу" не возникало технических проблем с инфраструктурой.

"Наблюдалась высокая плотность пассажиров. Для обеспечения безопасности движения в метрополитене были предусмотрены дополнительные меры контроля. В целом вся инфраструктура, включая поезда, работает исправно", - отметил он.