https://news.day.az/society/1737751.html На станции "Кёроглу" образовалась давка: что происходит? - ВИДЕО Сегодня утром на входе станции метро "Кёроглу" возникла давка. Как сообщает Day.Az, множество пассажиров не смогло попасть на станцию. Пресс-секретарь ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов рассказал, что на станции "Кёроглу" не возникало технических проблем с инфраструктурой. "Наблюдалась высокая плотность пассажиров.
На станции "Кёроглу" образовалась давка: что происходит? - ВИДЕО
Сегодня утром на входе станции метро "Кёроглу" возникла давка.
Как сообщает Day.Az, множество пассажиров не смогло попасть на станцию. Пресс-секретарь ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов рассказал, что на станции "Кёроглу" не возникало технических проблем с инфраструктурой.
"Наблюдалась высокая плотность пассажиров. Для обеспечения безопасности движения в метрополитене были предусмотрены дополнительные меры контроля. В целом вся инфраструктура, включая поезда, работает исправно", - отметил он.
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