Гарем - это слово наводит на мысли о прекрасных женщинах, которые были вынуждены проводить свои дни в праздности и неге, ожидая благосклонности восточного правителя. Иногда в закрытых покоях дворцов томились по нескольку сотен девушек, не имеющих права покидать пределы своей золотой клетки. Но в некоторых случаях наложницу могли просто выгнать из гарема.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Власть мужчин

Многоженство существовало во многих странах. Патриархальный уклад жизни, бесправие представительниц прекрасного пола, недостаток мужчин, гибнущих в результате многочисленных военных стычек с соседями - все это историки считают причинами возникновения гаремов. Влиятельные чиновники, богатые купцы, крупные землевладельцы могли позволить себе содержать большое количество прекрасных дам.

Официальные гаремы правителей были во многих странах. Например, в Китае, Индии, Корее, на Руси - до принятия христианства многие князья были многоженцами. Некоторые помещики, обладая почти абсолютной властью над крепостными крестьянами, заводили себе гаремы из дворовых девушек. Но лишь арабские халифы и турецкие султаны, стремясь продемонстрировать всему миру свое богатство и могущество, содержали за закрытыми дверями своих роскошных дворцов сотни прекрасных танцовщиц, наложниц, фавориток.

Женский коллектив

Любое закрытое сообщество, состоящее из милых дам, всегда отличается интригами, кознями, скандалами, поэтому без строгой иерархии никак не обойтись. Каждая обитательница гарема прекрасно знала свое место, которое во многом зависело от благосклонности хозяина.

Например, в Османской империи девушки в гареме должны были беспрекословно подчиняться матери правителя, которую называли "валиде-султан" и главному евнуху, носившему титул "кизляр-ага".

В гарем попадали девушки из самых разных стран. Одних покупали на рынке у работорговцев, других привозили в качестве трофеев из завоевательных походов, третьих продавали собственные родители. Некоторые люди, в том числе и представители знати, надеялись обеспечить своим дочерям блестящее будущее: если девушка очаровывала султана, то она могла занять завидное положение в обществе.

Страшилки для европейцев

Автор книги "Повседневная жизнь восточного гарема" (Москва, 2006 год издания) Шапи Магомедович Казиев считает, что многие страшные истории о жестоких истязаниях и казнях несчастных девушек, которыми изобилуют европейские источники, были придуманы авторами, чтобы впечатлить читателей.

Разумеется, без интриг и козней не обходилось, все-таки за стенами гаремов порой шла очень жесткая борьба за власть и влияние в целой империи. Соперниц травили в прямом и переносном смысле этого слова, но не в тех масштабах, как принято считать.

Мифом Ш.М. Казиев и ряд других историков называют рассказы средневековых европейских авторов, что за малейшую провинность живых девушек выбрасывали в воды Босфора зашитыми в кожаные мешки. Якобы даже существовал настоящий желоб, по которому будущих утопленниц отправляли на смерть. В реальности же, дворец султана всегда находился на приличном расстоянии от морского берега, да и подобные массовые захоронения обязательно были бы обнаружены водолазами.

На самом деле, главный евнух или мать правителя могли приговорить провинившихся женщин, например, к недолгому заточению в подвале или нескольким ударам деревянной палкой по ногам. А самым страшным наказанием для девушек было изгнание из гарема, ведь это означало расставание с роскошной жизнью при дворе правителя.

Властью прогнать женщину из закрытых покоев дворца обладали сам султан, его мать и главный евнух. Разумеется, исчезновение простой танцовщицы или девушки, не входящей в число фавориток, хозяин и не замечал. Если же речь шла об одной из любимиц султана, то решение принимал он сам.

За драку и склочный характер

Наиболее распространенной причиной изгнания была драка. В женском коллективе нельзя допускать подобных явлений, иначе дисциплина начнет сильно хромать. Однажды этим правилом воспользовалась украинка Анастасия Гавриловна Лисовская (1505-1558 гг.), также известная как Роксолана и Хюррем-султан.

Канадская исследовательница Элизабет Эббот в своей книге "История куртизанок" (Москва, 2014 год издания, перевод М.М. Гурвица) написала, что Роксолана намеренно спровоцировала агрессию своей соперницы - черкешенки Гюльбахар Махидевран - и позволила ей расцарапать свои щеки. Затем любимица султана Сулеймана I Великолепного отказалась проводить с ним время, сославшись на то, что ее изуродовали. Разгневанный правитель изгнал Махидевран из своего гарема.

Этот случай в 1533 году описал посол Венеции Бернардо Наваджеро (Bernardo Navagero), опираясь на гулявшие по Стамбулу слухи. Судя по его официальному отчету, черкешенка не ограничилась царапаньем щек, она еще и вцепилась в волосы украинки Роксоланы, разорвала ее платье. Будучи матерью наследника престола - принца Мустафы, Гюльбахар Махидевран была уверена, что другие наложницы должны ей беспрекословно подчиняться. Но она просчиталась.

Кстати, султан Селим I Грозный (1465-1520 гг.), который был отцом Сулеймана, однажды прогнал из своего гарема беременную от него фаворитку. Эта женщина пострадала из-за своего склочного характера, если верить придворным летописцам, она часто затевала драки с другими наложницами. Ее выдали замуж за одного из влиятельных чиновников-царедворцев. Имя скандальной красавицы история не сохранила.

Вообще, не стоит считать, что изгнанных из гарема женщин ожидала плачевная судьба. Их не вышвыривали за ворота дворца без гроша. Например, потеряв благосклонность султана, Гюльбахар Махидевран лишь перебралась в другой дворец, поскольку являлась матерью наследника. Некоторые бывшие наложницы уезжали на родину, к родственникам, других выдавали замуж за приближенных правителя. Все они получали своеобразное "выходное пособие" для безбедной жизни за стенами дворца.

За роман с евнухом

Не только черкешенок, украинок и представительниц других национальностей похищали бандиты всех мастей для продажи работорговцам. Спросом в Османской империи пользовались и чернокожие мальчики. Поскольку оскоплять мусульман по закону было нельзя, такой операции подвергали нубийцев или эфиопов. Их беспощадно кастрировали, а затем выживших продавали в гаремы - служить евнухами.

Романтические отношения между одалисками и евнухами не были редкостью.

Случались и убийства евнухов на почве ревности. Часто сладострастных красоток, чрезмерно увлекающихся чернокожими кастратами, просто удаляли из гаремов, выдавая замуж за вполне дееспособных чиновников.

За преступления

Женщины могут совершать самые разные преступления. Воровство, клевета, вымогательство, подкуп евнуха ради корыстных интересов, порча имущества и другие неблаговидные деяния девушек тоже часто наказывались изгнанием из гарема.

Некоторые девушки были просто хулиганками, они не слушались смотрителей, учителей и старших наложниц, не хотели обучаться придворному этикету и хорошим манерам, дерзили и обзывались. Если кизляр-ага или валиде-султан считали, что перевоспитать или исправить такую девушку не получится, то ее отправляли за стены дворца.

Не понравилась султану

Впрочем, женщина не обязательно покидала гарем из-за какого-то проступка. Иногда вся ее вина состояла в том, что она никак не могла привлечь внимание султана. Искандер Мамедов - автор книги "Расцвет и крах Османской империи. Женщины у власти" (Москва, 2016 год издания) - написал, что такую одалиску обычно выдавали замуж за подходящего по происхождению государственного чиновника.

Наложница, несколько лет прослужившая в гареме, могла подать прошение на имя султана: "Желание рабыни - свобода, дарение ее - на усмотрение господина" (Кулун истеги мурад, ихсан эфендиминдир). Если правитель ничего не имел против, то женщину освобождали, позаботившись о ее приданом и дальнейшем существовании.

Одалиска, которая провела в гареме 9 лет, но так и не приглянулась хозяину, автоматически получала документ, подтверждающий ее личную свободу (ытыкнаме).

Примечательно, что вельможи Османской империи охотно брали в жены бывших наложниц султана. Это были образованные женщины, умеющие ухаживать за собой, во всем придерживавшиеся строгого этикета. К тому же, такой брак сулил неплохие карьерные перспективы, ведь связи в гареме ценились на вес золота.

В случае болезни

Густонаселенный Стамбул не обходили стороной эпидемии, свирепствовавшие в Средневековье. В 1466 году столицу империи посетила чума, тогда покойных даже не успевали хоронить, ежедневно гибли сотни людей. Еще одна ужасная эпидемия постигла город через 10 лет, подобная беда произошла и в 1625 году.

Время от времени население Стамбула губила и оспа. Например, двое старших сыновей Сулеймана Великолепного умерли в 1521 году от эпидемии этой болезни. Смерть унесла Махмуда, матерью которого была наложница Фюлане, и Мурада - сына другой фаворитки султана по имени Гюльфем.

Заболевших обитательниц гарема сразу же отправляли за стены дворца, обычно они размещались в домах своих подруг, ранее получивших свободу. Выздоровевшие одалиски могли вернуться обратно.

После смерти правителя

Кончина султана тоже могла освободить его наложниц. Например, в эпоху расцвета Османской империи женщин, принадлежавших бывшему правителю, переселяли в Старый дворец, расположенный на площади Баязид. Матери наследников оставались жить там в роскоши, хотя и утратив свое былое влияние на политику страны. Остальные дамы вполне могли выйти замуж, если изъявляли такое желание.

Некоторые наложницы не хотели покидать гарем, предпочитая занимать различные административно-хозяйственные должности. Опытные и умные женщины всегда пользовались уважением в обществе. Они могли стать учителями новых одалисок или организаторами различных церемоний, служить экономками, воспитывать детей султана.

Эти дамы не представляли своей жизни без придворных интриг, лести дипломатов, взяток и подарков от разных чиновников, пышных празднеств. Их желание работать в гареме подогревал и финансовый интерес. Например, даже самая низкооплачиваемая должность аджемы, согласно бухгалтерским книгам дворца, приносила женщине 6 серебряных монеток (акче) в день, что в наше время эквивалентно 15-20 долларам США. А хазнедер-уста, как называли казначея гарема, в зависимости от трудового стажа ежедневно получала зарплату от 140 до 250 акче.

Содержание же вышеупомянутой Роксоланы, например, обходилось государственному бюджету примерно в 2 миллиона долларов в год.