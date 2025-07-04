Ученые раскрыли одну из тайн пирамиды Хеопса

Археологи установили, что египетские пирамиды построили квалифицированные рабочие.

Как передает Day.Az, об этом сообщил экс-министр древностей Египта Захи Хавасс.

По словам египтолога, его команде удалось обнаружить несколько ранее неизвестных следов, которые оставили рабочие XIII века до нашей эры.

Кроме того, ученые исследовали захоронения к югу от пирамиды. Они оказались местом упокоения строителей - со статуями, перетаскивающими камни, на которых был высечен 21 иероглиф. В частности, "смотрящий за стороной пирамиды" и "ремесленник".

Хавасс объяснил: открытия подтверждают, что строители не были рабами.

"Если бы они были рабами, они бы никогда не были похоронены в тени пирамид", - подчеркнул он.

Эксперт рассказал, что рабочие трудились в бригадах. При этом одни резали камни, другие придавали им форму, а остальные занимались транспортировкой материала с помощью деревянных саней, которые волочили по песку. Строители работали непрерывно, а выходной у них был раз в 10 дней.