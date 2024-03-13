https://news.day.az/world/1644611.html Австрия высылает российских дипломатов
Австрия высылает российских дипломатов
Австрия высылает двух российских дипломатов, они должны покинуть страну до вторника следующей недели.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Presse.
"После высылки сотрудников российского посольства в Вене в прошлом году МИД Австрии сообщил еще двум дипломатам из российского посольства "в начале недели", что они будут высланы "в связи с несовместимостью с их дипломатическим статусом", - проинформировало издание.
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