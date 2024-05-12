https://news.day.az/world/1659586.html Узбекистан и Казахстан намерены развивать сотрудничество в сфере транспорта и логистики
Узбекистан и Казахстан намерены развивать сотрудничество в сфере транспорта и логистики
Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев и министр транспорта Узбекистана Илхомом Махкамов подписали дорожную карту по развитию стратегического сотрудничества в сфере транспорта и логистики на 2024-2025 годы, передает Day.Az.
Министры также обсудили основные направления сотрудничества, вопросы развития международных транспортных коридоров, железнодорожного и автомобильного транспорта, реализации совместных проектов в области строительства транспортной инфраструктуры.
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