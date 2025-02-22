Во Франции мужчина напал с ножом на прохожих

Мужчина, вооруженный ножом, напал на прохожих в Мюлузе на востоке Франции.

Как сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на прокуратуру, как минимум один человек погиб, несколько получили ранения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Нападение произошло возле уличного рынка во второй половине дня. По предварительным данным, пострадавшие - муниципальные работники.

По информации телеканала, подозреваемый задержан. В прокуратуре уточнили, что он состоял на учете правоохранительных органов в рамках усилий по "предотвращению терроризма".

Телеканал TF1 со своей стороны уточняет, что нападавшим оказался 37-летний алжирец, в отношении которого было вынесено предписание о необходимости покинуть территорию Франции (OQTF) и запрет на возвращение в течение 10 лет. В день нападения он должен был явиться в местный комиссариат для подтверждения соблюдения мер судебного контроля. Также телеканал со ссылкой на очевидцев утверждает, что мужчина выкрикивал "Аллаху акбар" ("Аллах велик") во время нападения.