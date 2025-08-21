Trend BİA 2025-ci ildə Avropanın dörd aparıcı media orqanından biri kimi tanınıb - FOTO
Trend beynəlxalq informasiya agentliyi aparıcı qlobal xəbərlərin monitorinqi xidməti sayılan "Feedspot" xidmətinin məlumatına görə, Avropanın ən nüfuzlu media qurumlarının reytinqində dördüncü yeri tutub. Reytinq 2025-ci ilin avqustunda dərc edilib.
Day.Az xəbər verir ki, "2025-ci ildə Avropanın ən yaxşı 25 xəbər saytı" illik icmalında "Feedspot" Trend-i "Euronews", "European Newsroom" və "POLITICO Europe" ilə birlikdə Avropanın ən yaxşı dörd media orqanı sırasına daxil edib.
Reytinq tərtib olunması zamanı məzmunun aktuallığı, nəşrlərə inam səviyyəsi, abunəçilərin sayı və auditoriyanın əhatə dairəsi kimi meyarlar nəzərə alınıb. Siyahı media, texnologiya və əlaqəli sahələr üzrə onlarla mütəxəssisdən ibarət qrup tərəfindən tərtib edilib.
Trend BİA-dan başqa, ilk onluğa "EU Reporter", "DW", "France 24 Europe", "Euractiv", "EUobserver" və "AP News Europe" daxil olub.
