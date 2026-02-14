Soyuq havada işləyənlər üçün 5 vacib qayda
Qış aylarında temperaturun aşağı düşməsi açıq havada çalışan şəxslər üçün ciddi sağlamlıq riskləri yaradır. Xüsusilə tikinti, yol təmiri, kənd təsərrüfatı, mühafizə və digər sahələrdə çalışanlar soyuğun birbaşa təsirinə məruz qalırlar.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, mütəxəssislər bildirirlər ki, uzun müddət aşağı temperaturda qalmaq hipotermiya və donvurma riskini artırır. Hipotermiya zamanı bədən temperaturu normadan aşağı düşür, bu isə halsızlıq, diqqət dağınıqlığı, nitqdə ləngimə və hətta huşun itirilməsi ilə nəticələnə bilər. Donvurma isə daha çox əl, ayaq, qulaq və burun nahiyəsində müşahidə olunur. Həkimlərin sözlərinə görə, soyuq hava ürək-damar sistemi üçün də əlavə yük yaradır, aşağı temperatur damarların daralmasına səbəb olur və bu da təzyiqin yüksəlməsi, ürək tutması riskini artıra bilər. Xüsusilə xroniki xəstəlikləri olan şəxslər daha diqqətli olmalıdırlar. Mütəxəssislər açıq havada işləyənlərə qat-qat və istiliyi saxlayan geyimlərdən istifadə etməyi, nəm paltarda qalmamağı, müntəzəm olaraq isti maye qəbul etməyi, qısa fasilələrlə isinməyi və alkoqoldan uzaq durmağı tövsiyə edirlər. Əmək mütəxəssisləri isə bildirirlər ki, sərt hava şəraitində iş qrafiki tənzimlənməli, işçilər üçün isinmə yerləri yaradılmalı və qoruyucu geyimlə təminat gücləndirilməlidir.
Qeyd olunur ki, soyuq havanın təsirlərini vaxtında ciddiyə almaq həm sağlamlığın qorunması, həm də əmək məhsuldarlığının saxlanılması baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır.
