Balaəlinin bu VİDEOsu gündəm oldu

Meyxanaçı Balaəli Maştağalının yaratdığı yeni səhnə obrazı sosial şəbəkələrdə geniş müzakirələrə səbəb olub.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, söz ustasının fərqli obrazda çıxışı izləyicilərin marağını cəlb edib və qısa zamanda çoxsaylı rəylər yazılıb.
Balaəli bu obrazı aparıcı Vüsalə Əlizadə və xanəndə Mirələm Mirələmov ilə birlikdə hazırladığı səhnəcikdə təqdim edib. Görüntü tamaşaçılar tərəfindən diqqətlə izlənilib.
Sosial mediada istifadəçilər səhnəciyin məzmunu və Balaəlinin obraz dəyişikliyi ilə bağlı müsbət fikirlər səsləndiriblər.
