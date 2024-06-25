В Туркменистане обсудили возможности расширения Среднего коридора

В Туркменистане обсуждены возможности расширения Среднего коридора.

Как сообщает Day.Az во вторник со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги", вопрос обсуждался между председателем ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Ровшаном Рустамовым и председателем Агентства железных дорог Туркменистана Азатом Атамурадовым. Во встрече также принимала участие высокая делегация Агентства морских путей Туркменистана.

Стороны широко обсуждали вопросы укрепления связей между Азербайджаном и Туркменистаном в железнодорожной сфере и увеличения грузооборота, а также объемов мультимодальных грузоперевозок по направлениям Центральная Азия - Европа - Центральная Азия и Китай - Европа - Китай, где существует большой потенциал для сотрудничества.

Кроме того, в рамках визита председатель АЖД провел встречи с руководителями государственных концернов "Туркменнефть", "Туркменгаз", "Туркменхимия" и Государственной биржи сырья и продукции Туркменистана, подробно проинформировав их о проделанной АЖД работе по расширению возможностей Среднего коридора.

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