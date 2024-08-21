https://news.day.az/economy/1683312.html Тысячи предпринимателей получили льготные кредиты от Фонда развития
Тысячи предпринимателей получили льготные кредиты от Фонда развития
За первые семь месяцев 2024 года Фонд развития предпринимательства предоставил льготных кредитов в размере 119 миллионов манатов 3 252 проектам предпринимателей.
Об этом в среду сообщает Day.Az со ссылкой на фонд.
Согласно информации, за этот период льготными кредитами фонда воспользовались 257 женщин-предпринимателей, и их проектам было предоставлено льготных кредитов на общую сумму 7,8 миллиона манатов.
Кроме того, за указанный период 99 молодых предпринимателей получили в общей сложности 3,5 миллиона манатов льготных кредитов по представленным проектам.
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