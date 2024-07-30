Хакеры могут использовать ИИ для дистанционной кражи изображения с мониторов

Исследование ученых из Республиканского Университета в Монтевидео (UDELAR) показало, что хакеры могут использовать искусственный интеллект для расшифровки электромагнитного излучения, исходящего от кабелей, которые соединяют компьютеры и мониторы, и таким образом читать с экранов конфиденциальную информацию. Эксперты разработали подобную ИИ-модель, и она смогла декодировать электромагнитное излучение от VGA-, HDMI- или DVI-кабелей на расстоянии нескольких метров. Об этом сообщает издание New Scientist, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Методика позволяет злоумышленникам перехватывать электромагнитное излучение, исходящее от кабеля между компьютером и монитором. Затем искусственный интеллект, обученный на наборе соответствующих сигналов, расшифровывает перехваченную информацию и возвращает ее хакерам. Исследование показало, что в процессе расшифровки около 30% символов могут быть истолкованы неправильно, но остающихся 70% достаточно, чтобы разобрать большую часть текста.

Эта технология представляет угрозу для конфиденциальности, так как она позволяет хакерам шпионить за экранами компьютеров, когда пользователи вводят чувствительные данные. Перехват сигнала может осуществляться с помощью антенны, установленной вне помещения, или с помощью маленького устройства, которое записывает данные перехвата для последующего извлечения.

Руководитель исследования Федерико Ларрока предположил, что подобные атаки, известные как TEMPEST, возможно, уже происходят, хотя и редко, в наиболее важных промышленных или государственных организациях. Однако обычные пользователи, по его мнению, пока еще не должны беспокоиться об этой угрозе.

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