Найдено лечение против синдрома дырявого кишечника

Ученые из Университета Южной Флориды выяснили, что пробиотическая терапия может быть полезна при синдроме повышенной кишечной проницаемости, также известном как "дырявый кишечник". Исследование опубликовано в журнале Gut, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

При синдроме дырявого кишечника через его стенку могут выходить вода и питательные вещества. Предположительно, это может привести к воспалению, изменению кишечной микробиоты и нарушению работы пищеварительного тракта.

В новом исследовании биологи изучили метаболиты (различные малые молекулы, содержащиеся в клетках, биологических жидкостях и тканях) мышей. Они обнаружили, что у мышей с ожирением кишечная микробиота хуже перерабатывает вещество этаноламин, что приводит к его накоплению. Как выяснили ученые, это может спровоцировать синдром повышенной кишечной проницаемости, воспаление и нарушение метаболизма глюкозы.

Эти изменения удалось обратить вспять с помощью пробиотической добавки с бактериями Lactobacillus rhamnosus. Предыдущие исследования показали, что в кишечнике живых орагнизмов находятся триллионы микроорганизмов (бактерий, вирусов, грибков и простейших). Многие из них важны для обмена веществ, метаболизма лекарств и защиты от патогенов. В другом исследовании авторы новой работы также показали, что болезнь Альцгеймера связана с изменением кишечной микробиоы.