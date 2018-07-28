Муса Гасымлы: Пашинян хочет втянуть в армянскую агрессию и Россию

Премьер Армении Никол Пашинян хочет втянуть в армянскую агрессию и Россию. Он считает, что факт оккупации должен быть продолжен под покровительством России, и признает, что без России Армения погибнет. Об этом депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, историк Муса Гасымлы сказал в субботу Trend, комментируя интервью премьер-министра Армении Никола Пашиняна, данное радиостанции "Эхо Москвы", передает Day.Az.

Последнее интервью Пашиняна свидетельствует о жалком положении Армении, сказал он.

Депутат добавил, что для мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта Армения, в первую очередь, должна вывести свои войска со всех оккупированных территорий Азербайджана, и агрессия должна быть прекращена. "Продолжение Азербайджаном на протяжении двадцати пяти лет переговоров с Арменией является самой большой уступкой ей. Азербайджан намного сильнее Армении и очень быстро может уничтожить ее вооруженные силы на поле боя", - сказал он.

Гасымлы подчеркнул, что Азербайджан не смирится с оккупацией и не уступит ни пяди земли, поэтому оккупация должна быть прекращена. В противном случае вся ответственность за происходящее ляжет на Армению.

Сказав, что это интервью Пашиняна привлекло внимание и с других точек зрения, депутат добавил, что оно показало уровень армянского общества и то, какого управленца оно воспитало, а также истинное армянское двуличие. "Интервью Пашиняна, обошедшего молчанием факт военной оккупации со стороны Армении Нагорно-карабахского региона и прилегающих районов Азербайджана, показывает уровень его мышления и мировоззрения. Говоря о том, что он отправил служить сына на оккупированные территории другой страны, Пашинян напрямую подтверждает, что Армения - оккупант", - сказал Гасымлы.

Он подчеркнул, что Пашинян фальсифицирует историю создания незаконного режима на оккупированных территориях Азербайджана. Историк напомнил, что еще до создания этого режима Азербайджан принял закон о своем суверенитете и Нагорно-карабахская автономная область (НКАО) была в составе Азербайджана. Поскольку объявление незаконного режима противоречило законодательству Азербайджана, СССР и международному праву, верховный законодательный орган СССР аннулировал все соответствующие незаконные решения Армении и НКАО.

"Почему премьер-министр Армении, говоря о Сумгайыте, не вспоминает о более 30 убитых азербайджанских детях, которых французские спасатели нашли в газопроводах во время землетрясения в армянском Спитаке, о более чем 210 тысячах изгнанных из Армении азербайджанцах, погибших в горах от холода, о двух молодых азербайджанцах, убитых в Аскеране еще до сумгайытских событий? Ведь человек, который хочет мирного решения конфликта, прежде всего, должен быть искренен, завоевать доверие. А как можно верить фальсификатору?" - сказал Гасымлы.