В сети появилась первая версия Шрека 1996 года

Издание РЕН ТВ показало образ первого Шрека, созданный в 1996 году, передает Day.Az.

Изначальный вариант персонажа выглядел несколько иначе: у него было более вытянутое лицо и другой разрез глаз. Проект с первоначальной версией Шрека решили заморозить, однако позже к нему вернулись и переделали персонажа, после чего вышел мультфильм "Шрек" 2001 года.

Конечный образ Шрека его создатели срисовали с рестлера Мориса Тийе. Спортсмен страдал акромегалией, что стало причиной его необычной внешности.

"Шрек" - полнометражный мультфильм Эндрю Адамсона и Вики Дженсон. Анимацию сняли в студии DreamWorks Animation по мотивам одноименного произведения Уильяма Стейга.