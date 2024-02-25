Викторию Бекхэм засняли на костылях

Дизайнера и бизнесвумен Викторию Бекхэм заметили на прогулке с друзьями. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Daily Mail.

В День Святого Валентина она получила полный перелом стопы после того, как упала на тренировке. После этого Виктория Бекхэм сменила каблуки на гипс и на костылях гуляла с друзьями.

А в конце января Дэвид Бекхэм получил травму. Папарацци засняли спортсмена, его жену и сына, когда они выходили из ресторана La Loma. 48-летний Дэвид Бекхэм отправился на ужин в голубой рубашке в полоску, черном брючном костюме и лаковых туфлях. Он дополнил образ галстуком с принтом.

Дэвид Бекхэм познакомился с будущей женой Викторией в 1997 году. Они встретились на футбольном матче, куда девушку позвала ее подруга и коллега по группе Spice Girls Мел Си. Меньше чем через год после знакомства влюбленные объявили о помолвке. 4 июля 1999 года Дэвид и Виктория сыграли свадьбу. Знаменитости воспитывают сыновей Бруклина, Круза и Ромео и дочь Харпер.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!