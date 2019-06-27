Любому олимпийскому чемпиону есть что вспомнить и что рассказать. В данной статье мы расскажем о первом олимпийском чемпионе независимого Азербайджана, бывшем дзюдоисте, Назиме Гусейнове, передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory.

Гусейнов принимал участие на Олимпиаде в Барселоне в 1992 году. Ему есть что рассказать о том, как он стал частью спортивной истории, не только Азербайджана но и мира. Во время Первых Европейских Играх в Баку в 2015 году, Гусейнов поделился воспоминаниями.

"В те годы в Азербайджане происходили страшные события. Все мы знаем военных действиях, нестабильной ситуации. Квалифицироваться на Олимпийские игры 1992 года тоже было очень тяжело", - вспоминал Гусейнов.

"Тренеры сборной долгое время выбирали лучших дзюдоистов со всего СНГ, ведь в то время не только в Азербайджане, но и в Грузии были сильные дзюдоисты. Выбор был большой. Тем не менее, после завоевания третьего места на чемпионате мира в 1991 года, также в Барселоне, тренеры были готовы отправить меня на Олимпиаду", - говорил Гусейнов.

Однако, предстояло пройти еще одно испытание.

"Грузины пожелали устроить спарринг с их спортсменом. Я выиграл и эту схватку, после чего, уже ничего не могло помешать мне отправиться в Барселону", - отметил Гусейнов.

Чемпион Азербайджана вспоминал, что выиграл весь олимпийский турнир после шести схваток.

"Свой первый бой против болгарина выиграл за 30 секунд. Затем состоялась еще одна не очень тяжелая встреча с представителем Гвинеи, которую я легко выиграл. А потом уже начались серьезные испытания", - сказал Гусейнов. "В частности, меня ждал поединок с итальянцем, 3-кратным чемпионом Европы, призером чемпионата мира. Несмотря на все его усилия, победа осталась за мной."



В четвертьфинале Гусенову удалось победить спортсмена из Монголии, 5-кратного чемпиона мира по самбо. Далее его ждал полуфинал - против японца, действующего чемпиона мира.

"Вопреки всем ожиданиям, я смог выиграть, после чего в Японии вышла статья с заголовком "Король дзюдо умер. До здравствует новый король", - вспоминал Гусейнов.

"В финале же я встретился с бойцом из Южной Кореи. В напряженном поединке мне удалось его одолеть и завоевать седьмое олимпийское "золото" в составе сборной СНГ, а также первое - в истории независимого Азербайджана", - сказал Гусейнов.

Гусейнов также вспомнил, что 2 августа 1992 года - в день финала олимпийских игр - он отмечал день рождения.

"Возможно, это стало для меня дополнительным стимулом, ведь говорят, что такие события вдохновляют спортсмена. Почувствовал прилив сил, энергии. Особо важно было отпраздновать победу в момент, когда в Азербайджане шли боевые действия, происходили известные карабахские события", - вспоминал экс-чемпион.

Гусейнов признался, что повторить успех на последующих Олимпийских играх ему не удалось.

"В 1996 году я был знаменосцем в Атланте, однако проиграл уже во второй схватке, так как силы на тот момент просто иссякли. Я перестал регулярно тренироваться, в чем сам и был виноват", - сказал Гусейнов.

"Часто "отмечал" свои победы, поддался уговорам друзей, стал часто нарушать режим, что пагубно для профессионального спортсмена. Правда, поначалу, благодаря советской закалке, мог быстро набирать форму и за 10-12 дней готовиться к турнирам. Даже выиграл в 1993-м году чемпионат Европы. Но с каждым разом сил становилось все меньше и меньше, а результате на международной арене ухудшались. В итоге, решил завязать со спортом", - сказал он.

Гусейнов сказал, что многое в спорте зависит от характера спортсмена.

"Если он поддается соблазну, пропускает тренировки, нарушает режим, или же его портят деньги, то добиться успеха заново не удастся. Спортсмен должен выходить на поединок со спортивной агрессией, злостью. Так, как будто это его последний бой", - сказал Гусейнов.

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