В тюрьме в Иране вспыхнул мятеж из-за смертной казни

- есть погибший и раненые

Один заключенный погиб и многие получили ранения во время беспорядков, разразившихся в тюрьме Кередж, расположенной к северо-западу от столицы Ирана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом сообщило официальное информационное агентство Ирана IRNA со ссылкой на заявление главного прокурора провинции Альборз Хусейн Фазли Херикенди.

Он сообщил, что в отделении центральной тюрьмы Кереджа, где содержатся граждане, "осужденные и обвиняемые за наркотики, между заключенными произошли столкновения".

Прокурор сообщил, что во время конфликта погиб один человек, многие получили ранения различной степени тяжести.

По словам Херикенди, столкновения прекратились после вмешательства сил безопасности. Двое задержанных в тяжелом состоянии доставлены в больницу.

Базирующаяся в Норвегии Иранская организация по правам человека заявила, что заключенные в 4-м отделении центральной тюрьмы Кереджа подняли мятеж.

По данным организации, задержанные и осужденные устроили беспорядки после того, как администрация переводила осужденного к смертной казни в другую камеру для исполнения приговора.