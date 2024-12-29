https://news.day.az/world/1719612.html В Южной Корее назвали три предварительные версии крушения Boeing В Южной Корее назвали предварительные версии крушения самолёта. Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство "Рёнхап". Среди основных версий крушения называют столкновение с птицами, неисправности в работе двигателя, шасси, систем торможения, а также недостаточную в чрезвычайных обстоятельствах длину взлётно-посадочной полосы.
В Южной Корее назвали три предварительные версии крушения Boeing
В Южной Корее назвали предварительные версии крушения самолёта.
Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство "Рёнхап".
Среди основных версий крушения называют столкновение с птицами, неисправности в работе двигателя, шасси, систем торможения, а также недостаточную в чрезвычайных обстоятельствах длину взлётно-посадочной полосы.
В Южной Корее ранее объявили траур на фоне авиакатастрофы.
Власти сообщили, что извлекли чёрные ящики из разбившегося самолёта.
Ранее мы сообщали, что в Южной Корее разбился пассажирский самолет.
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