В Южной Корее назвали три предварительные версии крушения Boeing

В Южной Корее назвали предварительные версии крушения самолёта.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство "Рёнхап".

Среди основных версий крушения называют столкновение с птицами, неисправности в работе двигателя, шасси, систем торможения, а также недостаточную в чрезвычайных обстоятельствах длину взлётно-посадочной полосы.

В Южной Корее ранее объявили траур на фоне авиакатастрофы.

Власти сообщили, что извлекли чёрные ящики из разбившегося самолёта.

Ранее мы сообщали, что в Южной Корее разбился пассажирский самолет.