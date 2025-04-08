Илон Маск заявил, что его хотят убить.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

"Когда отнимаешь у людей деньги, которые достались им при помощи мошеннических схем, это людей, конечно, огорчает. Они хотят убить меня из-за того, что я не даю им воровать. И атаки на Tesla происходит по той же причине. Потому что мы остановили воровство и коррупцию во власти Ну, это просто плохие люди. А плохим людям свойственно плохо поступать".