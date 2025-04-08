https://news.day.az/world/1743218.html Маск заявил, что его хотят убить - ВИДЕО Илон Маск заявил, что его хотят убить. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. "Когда отнимаешь у людей деньги, которые достались им при помощи мошеннических схем, это людей, конечно, огорчает. Они хотят убить меня из-за того, что я не даю им воровать. И атаки на Tesla происходит по той же причине.
Маск заявил, что его хотят убить - ВИДЕО
Илон Маск заявил, что его хотят убить.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
"Когда отнимаешь у людей деньги, которые достались им при помощи мошеннических схем, это людей, конечно, огорчает. Они хотят убить меня из-за того, что я не даю им воровать. И атаки на Tesla происходит по той же причине. Потому что мы остановили воровство и коррупцию во власти Ну, это просто плохие люди. А плохим людям свойственно плохо поступать".
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