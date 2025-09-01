https://news.day.az/azerinews/1777541.html ATƏT-in keçmiş Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı bütün qərarları qüvvədən düşüb Keçmiş Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı ATƏT çərçivəsində vaxtilə qəbul edilmiş bütün qərarlar qüvvədən düşmüş və etibarsız elan edilib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə məlumat Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin ATƏT-in Minsk Prosesi və əlaqəli strukturlarının bağlanmasına dair mətbuat məlumatında öz əksini tapıb.
"Beləliklə, vaxtilə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin nizama salınması məqsədilə təsis edilmiş sözügedən institutların münaqişənin həlli nəticəsində yaranmış yeni şəraitdə lüzumsuz olması bütün ATƏT iştirakçı dövlətləri tərəfindən qəbul edilərək həmin institutların bağlanması rəsmiləşdirilib", - deyə məlumatda qeyd edilib.
