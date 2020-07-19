Ученые из США выяснили, что способствует увеличению продолжительности жизни

Потребление в пищу растительных белков способствуют увеличению продолжительности жизни. К такому выводу пришла группа исследователей из Национального института рака США, проанализировав на протяжении 16 лет данные большой группы людей в возрасте от 50 лет до 71 года. Выводы представлены исследователями на страницах специализированного издания JAMA Internal Medicine, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Используя данные 179 068 женщин и 237 036 мужчин, проживающих как в крупных городах, так и в американской "глубинке", специалисты скрупулезно проанализировали указанную респондентами диету и обобщили полученные результаты. В итоге они выявили отчетливую тенденцию роста продолжительности жизни среди пожилых людей, отдающих предпочтение пище, богатой протеинами растительного происхождения, над продуктами, в которых преобладали животные белки.

Исследователи подсчитали, что употребляющие растительные белки люди старшего возраста живут дольше, смертность среди них на 5% ниже, чем у ровесников, не решающихся сократить в своем рационе долю мясных деликатесов.

В частности, ученые выявили тенденцию к сокращению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний среди сторонников растительной пищи. Так, среди мужчин она снизилась на 11%, а среди женщин - на 12%.

В поисках наиболее сбалансированной диеты для людей пожилого возраста ученые пришли к выводу о "необходимости замены животных белков на протеины растительного происхождения".

Исследователи обратили внимание на то, что сельские жители, традиционно употребляющие меньше мяса, чем горожане, отличаются более крепким здоровьем и намного реже болеют подагрой, главной причиной которой считается употребление большого количества красного мяса. Зачастую ее называют "благородной" болезнью аристократии, не имевшей никаких диетических ограничений.