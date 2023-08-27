https://news.day.az/politics/1592760.html Азербайджан рассчитывает на дальнейшее укрепление стратегического сотрудничества с Молдовой - МИД - ФОТО
Азербайджан рассчитывает на дальнейшее укрепление стратегического сотрудничества с Молдовой - МИД - ФОТО
Азербайджан рассчитывает на дальнейшее укрепление стратегического сотрудничества с Молдовой.
Как передает в воскресенье Day.Az, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети X.
"Поздравляем и желаем всего наилучшего народу и правительству нашего друга и партнера Молдовы в связи с Днем Независимости!
Мы рассчитываем на дальнейшее укрепление нашего стратегического сотрудничества.
С национальным праздником!", - говорится в публикации.
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