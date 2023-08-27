Азербайджан рассчитывает на дальнейшее укрепление стратегического сотрудничества с Молдовой.

Как передает в воскресенье Day.Az, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети X.

"Поздравляем и желаем всего наилучшего народу и правительству нашего друга и партнера Молдовы в связи с Днем Независимости!

Мы рассчитываем на дальнейшее укрепление нашего стратегического сотрудничества.

С национальным праздником!", - говорится в публикации.