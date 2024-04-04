Подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией является обязательным.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил журналистам глава делегации турецкого правительства в ПА НАТО Мевлют Чавушоглу во время посещения Аллеи шехидов и памятника "Тюркское шехидство".

"Турция всегда рядом с Азербайджаном, как в период 44-дневной Отечественной войны, так и сейчас. Для стабильности региона, мирный договор должен быть подписан в ближайшее время. В рамках Анталийского дипломатического форума я встретился с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном и донес ему эту мысль", - подчеркнул М.Чавушоглу.

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