https://news.day.az/society/1669285.html В одном из районов Баку не будет газа
В одном из районов Баку не будет газа
Сегодня в Сабунчинском районе Баку возникнут перебои в подаче газа.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).
Было отмечено, что в связи с ремонтно-монтажными работами с 10:00 будет временно прекращено газоснабжение на улице Ханлар в поселке Маштага, в жилых массивах Бильгях Албалылыг и Маштага Албалылыг Сабунчинского района Баку.
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