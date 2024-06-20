В одном из районов Баку не будет газа

Сегодня в Сабунчинском районе Баку возникнут перебои в подаче газа.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Было отмечено, что в связи с ремонтно-монтажными работами с 10:00 будет временно прекращено газоснабжение на улице Ханлар в поселке Маштага, в жилых массивах Бильгях Албалылыг и Маштага Албалылыг Сабунчинского района Баку.

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