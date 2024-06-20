Причина опоздания поезда Агстафа-Баку

Вчера пассажирский поезд №705, отправившийся в 17:30 из Агстафы в Баку, при движении в направлении станций Деллер и Горан задержался в пути более чем на два часа из-за технической неисправности в подаче электроэнергии.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские железные дороги", в связи с этим со станции Гаджигабул в Баку были направлены бесплатные автобусы для доставки пассажиров.

Одновременно для удобной и безопасной доставки граждан до места назначения были назначены бесплатные автобусы по направлениям станция метро "20 Января", поселки Зых и Байыл, а также дополнительные ж/д рейсы по маршрутам Баку - Хырдалан - Сумгайыт и Баку - Пиршаги - Сумгайыт.

АЖД приносит извинения пассажирам за возникшие проблемы, отметив, что структура работает над комплексными мерами, чтобы подобные случаи не повторялись в будущем.

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