Определены ключевые направления госполитики Азербайджана в области противоминной деятельности

В Азербайджане определены основные направления государственной политики в области противоминной деятельности.

Как сообщает Day.Az, этот вопрос был рассмотрен в законопроекте "О разминировании", обсуждавшемся на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, направлениями государственной политики в области противоминной деятельности являются:

Устранение угрозы, создаваемой взрывоопасными боеприпасами, для обеспечения безопасности населения и государства, а также создание условий для экономического, социального и экологического развития;

Формирование нормативной правовой базы для безопасной и эффективной организации деятельности по разминированию;

Обеспечение права населения на получение информации о наличии угрозы жизни и здоровью в опасных зонах;

Оказание установленных законом мер поддержки пострадавшим и предоставление гарантий саперам.

После обсуждения поправка была вынесена на голосование и принята в третьем чтении.