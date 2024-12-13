Определены ключевые направления госполитики Азербайджана в области противоминной деятельности
В Азербайджане определены основные направления государственной политики в области противоминной деятельности.
Как сообщает Day.Az, этот вопрос был рассмотрен в законопроекте "О разминировании", обсуждавшемся на пленарном заседании Милли Меджлиса.
Согласно проекту, направлениями государственной политики в области противоминной деятельности являются:
Устранение угрозы, создаваемой взрывоопасными боеприпасами, для обеспечения безопасности населения и государства, а также создание условий для экономического, социального и экологического развития;
Формирование нормативной правовой базы для безопасной и эффективной организации деятельности по разминированию;
Обеспечение права населения на получение информации о наличии угрозы жизни и здоровью в опасных зонах;
Оказание установленных законом мер поддержки пострадавшим и предоставление гарантий саперам.
После обсуждения поправка была вынесена на голосование и принята в третьем чтении.
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