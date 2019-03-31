По меньшей мере 14 филиппинцев погибли в результате столкновений с полицией во время проведения обысков в провинции Восточный Негрос. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщило в воскресенье агентство Associated Press, ссылаясь на главу региональной полиции.

Столкновения произошли в субботу, когда полиция проводила санкционированные судом рейды в двух муниципалитетах и городе Канлаон провинции Восточный Негрос. В ходе обысков сотрудниками полиции были изъяты оружие, гранаты и боеприпасы.

По данным полиции, несколько человек оказали сопротивление при задержании. В результате произошедшей перестрелки 14 мятежников, которых полиция подозревает в принадлежности к лагерю повстанцев-коммунистов, были убиты. Также в результате стрельбы получил ранение один сотрудник полиции.

При этом региональные правозащитные организации считают произошедшее внесудебной расправой над простыми жителями провинции и требуют независимого расследования происшествия.