Столкновения с полицией на Филипинах, есть погибшие
По меньшей мере 14 филиппинцев погибли в результате столкновений с полицией во время проведения обысков в провинции Восточный Негрос. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщило в воскресенье агентство Associated Press, ссылаясь на главу региональной полиции.
Столкновения произошли в субботу, когда полиция проводила санкционированные судом рейды в двух муниципалитетах и городе Канлаон провинции Восточный Негрос. В ходе обысков сотрудниками полиции были изъяты оружие, гранаты и боеприпасы.
По данным полиции, несколько человек оказали сопротивление при задержании. В результате произошедшей перестрелки 14 мятежников, которых полиция подозревает в принадлежности к лагерю повстанцев-коммунистов, были убиты. Также в результате стрельбы получил ранение один сотрудник полиции.
При этом региональные правозащитные организации считают произошедшее внесудебной расправой над простыми жителями провинции и требуют независимого расследования происшествия.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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