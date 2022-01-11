В Дании в честь 50-летия правления королевы выпустят памятные монеты

В Дании 14 января выпустят памятные монеты достоинством 500 и 20 крон в честь 50-летия царствования королевы Маргрете II. Об этом сообщается в опубликованном во вторник пресс-релизе Национального банка, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

На аверсе монет - развернутый вправо портрет монарха, выполненный скульптором Катрин Мосехольм в стиле минимализма. На реверсе - орнамент из числа "50". В центре - королевский герб, а по бокам - годы правления.

Проект дизайна обратной стороны монет принадлежит начальнику отдела дизайна Национального банка Дании Жанетт Сков Енсен.

500-кроновая отчеканена из серебра, 20-кроновая - из металла, но в двух видах: традиционной чеканки и с более рельефным изображением на обеих сторонах.

14 января монеты уже можно будет приобретать в интернет-магазине Королевского монетного двора.