Минкульт Казахстана допустил запрет на публичное ношение хиджабов и никабов

Министерство культуры и информации Казахстана рассмотрит меры, направленные на запрет ношения хиджабов и никабов в общественных местах в республике. Об этом заявила на брифинге в Астане глава ведомства Аида Балаева, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Однозначно мы эти нормы [запрета] будем изучать и предлагать. По крайней мере, в общественных местах. Это уже я вижу практика во всем мире, поскольку вопрос национальной безопасности. Там, где в общественных местах закрывают лицо, отдельно очень сложно распознать [личность человека] по каким-либо признакам", - сказала Балаева.

В то же время, по ее словам, "это будет изучаться совместно с обществом, и как уполномоченный орган мы будем работать над усилением работы и ужесточении законодательных норм в данном направлении".

Ранее Балаева заявила, что в настоящее время в республике актуализировались вопросы ношения ученицами хиджабов в школах.

Она напомнила, что Казахстан является светским государством, которое отделено от религии. Все вопросы государственной политики регулируется гражданским законодательством, а не религиозными нормами. При этом нормативные акты требуют соблюдать стандарты ношения школьной формы.