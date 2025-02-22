https://news.day.az/world/1732196.html Что хочет сделать Трамп в Украине? - заявление Рубио Американский госсекретарь Марко Рубио заявил о стремлении президента США Дональда Трампа завершить конфликт в Украине. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, соответствующий пресс-релиз появился на сайте госдепа. Отмечается, что в пятницу, 21 февраля, Рубио провел беседу с главой МИД Украины Андреем Сибигой.
Что хочет сделать Трамп в Украине? - заявление Рубио
Американский госсекретарь Марко Рубио заявил о стремлении президента США Дональда Трампа завершить конфликт в Украине.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, соответствующий пресс-релиз появился на сайте госдепа.
Отмечается, что в пятницу, 21 февраля, Рубио провел беседу с главой МИД Украины Андреем Сибигой. В ходе разговора политик заявил о приверженности лидера США прекратить конфликт в стране, в том числе посредством эффективных действий в Совете Безопасности ООН.
"Этот призыв является последним в ряду многократных встреч на высоком уровне между лидерами США и Украины для достижения прочного мира", - говорится в публикации.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре