Историю о музыканте с тяжелой судьбой расскажут в Мингячевире

Коллектив Азербайджанского государственного театра юного зрителя 19 октября представит на сцене Мингячевирского государственного драматического театра спектакль "Дон Рафаэлло - тромбонист" по пьесе итальянского драматурга Пеппино де Филиппо, сообщили Day.Az в пресс-службе театра.

Гастроли будут проведены в рамках серии мероприятий, организованных министерством культуры Азербайджана и посвященных 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, а также 150-летию азербайджанского профессионального национального театра.

Режиссером-постановщиком спектакля является народная артистка Азербайджана Джаннет Салимова. В постановке заняты заслуженные артисты Шовги Гусейнов, Гюляр Набиева, Нофель Велиев, актеры Ирада Рашидова, Рамиль Мамедов, Айдын Демиров.

Спектакль повествует о нелегкой судьбе музыканта, оказавшегося в трудной жизненной ситуации. По словам Дона Рафаэлло, он написал несколько опер и балетов. Дома же совсем нечего есть, ситуация тяжелая...

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