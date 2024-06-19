Синтез времен: памятники Баку на открытках

Производство открыток в Азербайджане пошло на убыль в первой половине 1990-х годов по сравнению с советским периодом. Тем не менее стандартные открытки с "видами Баку" продолжали выпускаться. Многие выпускались в России.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory, в 1995 г. издательством "Дом Печати" в Ульяновске был выпущен комплект из 24 открыток - "Добро пожаловать в Баку", с кадрами известного азербайджанского фотографа Гусейна Гусейнзаде. Тираж составил 10,000 экземпляров.

В данную подборку вошли памятники известных личностей в истории Азербайджана (Гусейн Джавид, Мехти Гусейнзаде, Джафара Джаббарлы и др.), архитектурные памятники разных эпох (Ичери Шехер, Дворец ширваншахов) и тд.

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