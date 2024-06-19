Инфляция в Великобритании замедлилась

Годовая инфляция в Великобритании снизилась с 2,3% в апреле до 2% в мае. Об этом говорится в отчете Национальной статистической службы Соединенного Королевства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Этот показатель впервые с июля 2021 года достиг целевого показателя Банка Англии, который и составляет 2%. Показатель роста потребительских цен в мае соответствует прогнозу большинства экспертов, опрошенных агентством Bloomberg.

Базовая инфляция, которая не учитывает изменение цен на продовольствие, энергию, алкоголь и сигареты и рассматривается как важный показатель инфляционного давления, опустилась в мае до 3,5% по сравнению с 3,9% в апреле.

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