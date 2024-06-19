COP29 будет опираться на достигнутые на COP28 успехи, и позволит привлечь решения, адаптированные к конкретной стране.

Об этом сказал Day.Az со ссылкой на Trend руководитель глобальной программы Всемирного банка по климату и здравоохранению Тамер Раби.

"Я хотел бы поблагодарить правительство Азербайджана за то, что оно взяло на себя председательство в COP29. Считаю, что это будет знаменательным событием для всех нас, и я верю, что председательство Азербайджана станет импульсом к решению климатического кризиса и кризиса в области здравоохранения", - сказал Тамер Раби.

Он отметил, что важно держать развитие человеческого капитала в центре внимания.

"Мы стремимся к тому, чтобы люди были в центре внимания в ходе переговоров и обсуждения климатических вопросов, и, конечно же, климатической политики и финансирования. Поэтому мы выражаем огромную благодарность правительству Азербайджана за эти аспекты и с нетерпением ждем возможности поработать над подготовкой к COP29 и другими вопросами. Считаю, что COP29, опираясь на успехи, достигнутые на COP28, позволит нам сосредоточиться на финансировании, привлечь внимание к инвестициям, найти адаптированные к странам решения. Уверен, что в ноябре в Баку мы сосредоточимся именно на этом", - добавил Тамер Раби.

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