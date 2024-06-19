Назван объем взаимных инвестиций между Азербайджаном и Австрией

В первом квартале этого года Азербайджан инвестировал в экономику Австрии 28,95 миллиона долларов США.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), это в 295,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Доля инвестиций Азербайджана в экономику Австрии в общем объеме инвестиций за отчетный период составила 8,8%.

В январе-марте Австрия инвестировала в экономику Азербайджана 27,2 миллиона долларов США. Это в 4,1 раза больше, чем год назад.

За год доля австрийских инвестиций в экономику Азербайджана в общем объеме инвестиций выросла с 0,4% до 1,8%.

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