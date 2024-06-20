ЦБ Азербайджана объявит решение по учетной ставке

Следующее решение правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) о параметрах процентного коридора будет обнародовано 21 июня 2024 года, сообщает в четверг Day.Az.

Отметим, что ЦБА 1 мая понизил понизил учетную ставку с 7,5 до 7,25 процента. Верхний предел процентного коридора был снижен с 8,5 процента до 8,25 процента, а нижний сохранен неизменным на уровне 6,25 процента.

Данное решение принято с учетом сравнения фактической и прогнозируемой инфляции с целевым (4±2%), стабилизации инфляционных ожиданий и изменения баланса рисков.

Как сказали в Центробанке, учитывая, что прогноз инфляции изменился в сторону понижения, снижение верхней границы процентного коридора и учетной ставки направлено на смягчение монетарных условий.

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