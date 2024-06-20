Последний день глобального саммита "Прогнозирование здорового будущего" в Баку

20 июня в Баку проходит последний день глобального саммита "Прогнозирование здорового будущего", который ежегодно проводится в преддверии COP.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, целью глобального саммита является объединение климатических и медицинских сообществ для обсуждения изменения климата и его последствий для здоровья человека, а также определение возможностей и стратегий совместных действий "От информированности к действию". Саммит объединяет мировых лидеров в области здравоохранения, климата и развития.

В последний день мероприятия заместитель министра здравоохранения Азербайджана Надир Зейналов выступит на тему климата и здоровья человека. Кроме того, состоится Диалог COP по устойчивому развитию между представителями COP26, COP27, COP28 и COP29. Также будут проведены круглые столы консультантов COP по наиболее важным вопросам, находящимся на пересечении климата и здоровья.

Напомним, что вчера, во второй день мероприятия выступили посол гендиректора ВОЗ по вопросам изменения климата и здоровья Ванесса Керри, исполнительный директор крупнейшего донора здравоохранения в мире - Глобального фонда Питер Сэндс, глобальный директор по вопросам здравоохранения, питания и народонаселения Всемирного банка Хуан Пабло Урибе, член Консультативного совета COP29, бывший президент Малави Джойс Банда, генеральный директор организации "Malaria No More" Мартин Эдлунд, руководитель глобальной программы Всемирного банка по климату и здравоохранению Тамер Раби и другие докладчики.

Отметим, что саммит объединяет мировых лидеров в области здравоохранения, климата и развития и основан на успехе прошедшего в Абу-Даби саммита в рамках COP28. "День здоровья" как неотъемлемая часть повестки дня COP28 был официально впервые объявлен на саммите в Абу-Даби в прошлом году. В этом году глобальный саммит собрал различные группы из 200 организаций из частного сектора, НПО, глобальных финансовых институтов и высшего образования, а также около 270 лидеров, представляющих более 44 страны.

Инициатива "Прогнозирование здорового будущего", запущенная в 2020 году для ускорения поиска новых решений проблем, связанных с изменением климата и его последствиями для здоровья человека, направлена на защиту и расширение глобальных достижений в области здравоохранения в контексте изменения климата, уделяя особое внимание наиболее уязвимым общинам во всем мире.

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