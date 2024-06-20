Молодежь должна быть частью взаимодействия во время COP29.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана, главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев на форуме по вопросам климата, организованном Молодежной организацией Движения неприсоединения (ДН).

Рафиев подчеркнул, что именно благодаря таким мероприятиям можно активно продвигать климатическую повестку мира и вовлекать в нее молодежь ради устойчивого будущего.

"В качестве председательства в COP29, мы включили молодежную составляющую во все наши мероприятия. В ходе переговоров мы сотрудничаем с Молодежной организацией Движения неприсоединения и другими организациями. Нам важно мнение молодого поколения и мы будем стараться отражать их точку зрения на глобальных переговорах по климату", - отметил Рафиев.

Напомним, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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