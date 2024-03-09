В Японии отложили запуск первой частной ракеты

Японская частная компания Space One отложила первый запуск небольшой твердотопливной ракеты-носителя собственной разработки Kairos с космодрома в городе Кусимото в западной префектуре Вакаяма, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"График запуска изменен. Будет рассмотрена новая дата", - говорится в сообщении компании. Причиной отсрочки стало появление судна в зоне на море, куда, по расчетам, могла бы упасть ракета в случае неудачного запуска. В результате в срочном порядке было принято решение его не проводить.

Space One рассчитывает, что следующая попытка запуска будет осуществлена после 13 марта с учетом погодных условий и других факторов.

Ракета должна была вывести на орбиту правительственный спутник весом около 100 кг, предназначенный для наблюдения за поверхностью Земли. В случае успеха это был бы первый запуск спутника, полностью осуществленным усилиями частной японской компании. Длина ракеты Kairos составляет 18 м, а вес около 23 тонн. Компания Space One со штаб-квартирой в Токио вела ее разработку с 2018 года. Компания также построила собственную стартовую площадку в префектуре Вакаяма.

Как заявила министр экономической безопасности Санаэ Такаити, которая в правительстве курирует вопросы развития космической отрасли, Япония хочет довести число ежегодных запусков ракет до 30 ориентировочно к концу первой половины 2030-х годов. Это число включает в себя в том числе запуски, проводимые частными компаниями.

Японское агентство аэрокосмических исследований за последние 10 лет осуществило более 30 космических запусков. Помимо этого, государственная корпорация Mitsubishi Heavy Industries регулярно проводит запуски разведывательных спутников.

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