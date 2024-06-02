Бюджетный iPhone SE 4 получит OLED-экран

Эксклюзивным поставщиком дисплеев для iPhone SE 4, скорее всего, станет китайская компания BOE. Об этом со ссылкой на IT Home сообщает издание MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Переговоры о поставке OLED-панелей Apple вели три компании: Samsung Display, BOE и Tianma. Сегодня стало известно, что Samsung вышла из обсуждения сделки из-за проблем с ценой, несмотря на наличие запасов OLED-панелей для iPhone 14, которые, как предполагается, будут использоваться в iPhone SE 4.

Сообщается, что Apple настаивала на цене $25 за панель, но Samsung отказалась снижать прайс ниже $30. При этом китайские конкуренты в лице BOE и Tianma согласились опустить ценник ниже $30 за штуку. Таким образом, BOE и Tianma остались единственными потенциальными поставщиками. При этом Tianma еще не достигла качества изготовления экранов, которое удовлетворяло бы требования Apple. Вследствие этого BOE имеет большие шансы получить если не все, то точно большую часть заказов Apple на экраны для iPhone SE 4.

По слухам, панели для iPhone SE 4 стоят намного дешевле тех, что используются в iPhone 15. Это говорит о том, пишет MacRumors, что в SE будут использоваться устаревшие детали, идентичные тем, что были в iPhone 13 и iPhone 14. Данный расклад в первую очередь выгоден для поставщиков Apple, поскольку им не придется налаживать имеющиеся производственные линии на выпуск принципиально новых компонентов.

Ожидается, что iPhone SE четвертого поколения будет получит дизайн, подобный iPhone 14, с 6,1-дюймовым OLED-дисплеем, Face ID вместо Touch ID, портом USB-C и Action Button.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!